Segunda-feira será de tempo instável em todo RS

A semana começa com possibilidade de chuva em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com informações da MetSul Meteorologia, a presença de uma frente fria traz previsão de chuva a qualquer hora em grande parte das cidades.

As regiões Norte, Serra e Litoral Norte terão períodos de melhoria, com algumas aberturas de sol, e chuva irregular em parte dos municípios. Já nas cidades da Campanha e do Sul, a segunda-feira será marcada pelo frio, com temperatura da tarde não passando dos 14°C a 16°C. Os termômetros devem marcar em torno de 20°C na maior parte das cidades.

LEIA MAIS: Primeira semana de agosto será de muita chuva no RS

Já em Porto Alegre, a presença de uma frente fria deixa o tempo instável toda a segunda-feira, com possibilidade de chuva a qualquer hora.