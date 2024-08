Primeira semana de agosto será de muita chuva no RS

A primeira semana de agosto será marcada pela ocorrência de muita chuva, frio intenso e talvez exista a possibilidade de neve no Rio Grande do Sul. Os gaúchos além da instabilidade vão ter que enfrentar uma massa de ar frio de origem polar que vai ingressar no Estado e que terá como consequência a queda muito acentuada das temperaturas - em algumas cidades gaúchas, existe a chance de neve.

Segundo a MetSul Meteorologia, chove nesta segunda-feira (5) na maioria das regiões do Estado, com baixos volumes na maior parte dos municípios. Na terça-feira (6), a instabilidade volta a aumentar com a chuva mais concentrada no Oeste, Centro e no Sul gaúcho. Na quarta-feira (7), chove em grande parte do Rio Grande do Sul, sendo forte em algumas regiões. A sequência de dias com chuva fará com que os volumes nesta semana sejam altos em parte do Rio Grande do Sul. A previsão da MetSul é da ocorrência de 100 mm a 150 mm de chuva com acumulados superiores em diversos pontos do Sul, Centro e Oeste do Rio Grande do Sul.

• LEIA MAIS: Tragédia no RS alerta para a urgência de agir contra as mudanças climáticas

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo para segunda (5) e terça-feira (6) diante da possibilidade de chuvas fortes e persistentes, rajadas de ventos e queda de granizo, com risco de alagamentos e elevação dos níveis em córregos, arroios e pequenos rios, mas sem grandes inundações. Na segunda-feira, há risco de chuva forte, com acumulados entre 25 e 40 milímetros por dia. Na terça, a instabilidade favorece os volumes entre 40 e 60 milímetros por dia na Região Metropolitana de Porto Alegre. As informações são da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema/RS).

A orientação é que a população observe alterações nas encostas e em caso de necessidade busque auxílio e abrigo temporário junto a parentes e amigos ou em estrutura disponibilizada pela prefeitura. A dica é abrigar-se em segurança, não transitar em locais sujeitos a alagamentos, inundações e deslizamentos durante o período do alerta, não enfrentar o mau tempo e manter-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias. Em caso de dúvidas e emergências, a população deve ligar para a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros Militar (193).

O Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informa que, devido à previsão de volumes significativos de chuva no Rio Grande do Sul, pode ocorrer a elevação dos níveis nas cabeceiras dos rios Ibicuí e Jacuí, e ainda desencadear alagamentos urbanos, inundação de pequenos córregos urbanos e enxurradas, no caso de pancadas localizadas no município de Santa Maria. Segundo o Cemaden, em Santa Maria, devido à suscetibilidade a deslizamentos na região associada à previsão de chuvas forte, poderá ocorrer deslizamentos de terra em áreas urbanas e quedas de barreira à margem das rodovias. A chuva forte poderá contribuir para elevação dos níveis nas cabeceiras do rio Ibirapuitã.