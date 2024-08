Piratini abre concorrência eletrônica para construção de casas em método steel

Foi aberto, na última quinta-feira (1), o prazo de habilitação de empresas interessadas em participar da concorrência eletrônica para construção de até mil unidades habitacionais de interesse social em modelo steel. A publicação saiu no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. As informações são do governo.



Os licitantes deverão encaminhar proposta inicial pelo sistema eletrônico da Central de Licitações do Estado (Celic) até as 9h de 9 de agosto, quando ocorre a abertura das propostas. O critério de julgamento será o de menor preço, e o regime de execução é de empreitada por preço global.



Com gestão da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), as unidades habitacionais serão construídas em estrutura metálica com paredes pré-fabricadas autoportantes. Deverão contar com aproximadamente 50,38m² de área total e 43,37m² de área útil, sendo compostas por dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, um banheiro com acessibilidade e área de serviço externa, conforme projeto básico arquitetônico.



Para garantir a celeridade do processo, tanto na contratação como na execução da obra, será adotada, segundo o Piratini, a Ata de Registro de Preços.

LEIA TAMBÉM: Sinduscon doará 50 casas a famílias desabrigadas de Porto Alegre



O prazo de vigência da ata será de um ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Todos os detalhes podem ser acessados na página da Celic. O prazo de vigência da ata será de um ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Todos os detalhes podem ser acessados na página da Celic.