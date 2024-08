Comerciantes reabrem lojas na Estação Rodoviária de Porto Alegre

Com um pastel em uma das mãos e um cafezinho na outra, o secretário estadual de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, oficializou nesta quinta-feira (1º) a reabertura de parte das lojas da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Poucos dias antes de completar três meses de fechamento devido às enchentes de maio, parte dos 64 empreendimentos retomaram suas atividades.

“São 20 lojas já autorizadas pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e um pouco mais da metade destas já estão abertas hoje. É uma retomada, não apenas pelo significado que traz para o usuário no dia a dia, mas também para o estado do Rio Grande do Sul”, destacou o titular da pasta.

De acordo com ele, o terminal ainda irá receber investimentos de cerca R$ 15 milhões do governo do RS para resolver problemas de infiltração na parte superior, reforma do piso e sanitários e pintura do local. “Ainda vai haver pintura, reforma nos sanitários, troca de piso, das bilheterias”, completou Costella.

A expectativa é de que até setembro todas as operações já estejam habilitadas para voltar aos trabalhos.

O presidente da Associação dos Empresários da Estação Rodoviária, Cássio Elkik, explica que foram realizadas rígidas vistorias pelos órgãos competentes até se chegar a esse momento. “Não era simplesmente abrir, estava tudo alagado. Ainda está faltando mão de obra e o pessoal que fabrica os equipamentos sob-medida terem capacidade de entregar o mais rápido possível. Nós tivemos só há 10 dias a autorização para poder medir e começar as reformas, por isso o atraso”, relatou o dirigente.

Para os empreendedores, o retorno teve um misto de alegria e preocupação. O permissionário da Estação 10, João Luís Zílio, proprietário da Estação 10 há 28 anos, comemora a possibilidade de voltar a receber clientes, mas ainda não tem previsão de quando irá conseguir superar as perdas registradas neste período. “Além dos dias parados, ainda tivemos que lidar com a questão dos funcionários e o gasto de cerca de R$ 100 mil na reforma”, contou.

Animado com a reabertura o atendente da lancheria Dallas, Marlon Antunes, estava animado com a retomada. “Depois de quase 90 dias, é muito bom voltar ao trabalho aqui. Esperamos agora a volta do Trensurb para ter o mesmo movimento de antes.

Os frequentadores também festejaram. Sentada diante de um lanche prontinho, a assistente de vendas Tatiane Cândia reencontrou os velhos conhecidos do outro lado do balcão. “Eu venho tomar café da manhã aqui todos os dias, e já estava apreensiva com a situação dos comerciantes e dos trabalhadores daqui. Estou feliz em retomar a minha rotina”, sorri a moça.