Lojas da Estação Rodoviária de Porto Alegre reabrem nesta quinta-feira

As lojas da Estação Rodoviária de Porto Alegre, no Centro Histórico, serão reabertas nesta quinta-feira (1º), às 11h. Serão 12 estabelecimentos de um total de 64 que voltam a funcionar no mais tradicional terminal de ônibus da Capital. Os lojistas assinaram o termo de pré-acordo nos dias 18 e 19 de julho e tiveram autorização para reformar e limpar as lojas. Estão autorizadas a funcionar nesta quinta-feira: a Turispresso, a Estação 10, a Bigmix, as lancherias do Caju, do Alemão e a Dallas. Além delas, voltam a operar a GNB Encanto Café, a Maktub, a loja do Internacional, a Sala Vip da Ouro e Prata, a sala da Citral e o Centro de Atendimento ao Imigrante.

• LEIA MAIS: Rodoviária de Porto Alegre ainda não opera 24h por falta de segurança

Três empresas se declararam aptas a reabrir a partir do dia (5), mas serão vistoriadas na próxima segunda-feira pelos técnicos do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Vigilância Sanitária. São elas: a lancheira Destaque, a Vapt Vupt e a loja de Câmbio Vitória. O anúncio foi feito pelo secretário de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, Juvir Costela, que nesta quarta-feira (31) participou do Tá na Mesa da Federasul onde debateu o tema: "Recuperação da Infraestrutura do RS Frente à Catástrofe Climática". "Os lojistas comunicaram na segunda-feira (29) que estavam aptos a operar a partir do dia 1º de agosto. Estamos retomando as operações depois da tragédia climática", destaca.

Segundo Costela, a Rodoviária de Porto Alegre que é um símbolo para os gaúchos está 100% reativada. "A estrutura da Rodoviária da Capital vai receber investimentos de R$ 15 milhões do governo do Estado para resolver problemas de infiltração na parte superior, reforma do piso e sanitários e pintura do local", acrescenta. Na Rodoviária, está previsto também a realização de obras no setor de bilhetagem e bancos para que as pessoas sentar enquanto aguardam o embarque. Conforme Costela, as reformas nas lojas atingidas pelas enchentes foram concluídas na terça-feira (30). "Quem vende alimentos precisa da autorização da Vigilância Sanitária e da fiscalização do Daer. Estamos pensando na segurança dos usuários", comenta.

O secretário de Logística e Transporte disse também que o Rio Grande do Sul tem como meta iniciar 30 obras prioritárias (estradas e dez pontes) no mês de setembro. As pontes que foram impactadas pelas enchentes de maio terão um investimento de R$ 70 milhões e os trabalhos deverão ter uma duração de seis a 14 meses. A primeira ponte que terá o contrato assinado é a de Feliz, com recursos do governo federal. "Estamos na fase dos anteprojetos das obras e das contratações das empresas que serão responsáveis pelas 30 obras. O anúncio dos trabalhos na ponte de Feliz será feito pelo governador Eduardo Leite ", destaca.

Costela disse que o governo federal disponibilizou R$ 70 milhões para a recuperação das dez pontes que foram atingidas pelas enchentes de maio. "A ponte do Alegrete é a única que será executada com recursos do governo do Estado", explica. Os trabalhos nas estruturas que deverão começar em setembro terão uma duração de seis a 14 meses. A dimensão das pontes medem entre 60 a 150 metros. Segundo Costela, o objetivo do governo estadual é entregar a primeira ponte de 150 metros de extensão até o Natal - a estrutura liga as cidades de Arroio do Meio e Lajeado. Com relação a ponte de Feliz, o secretário de Logística e Transporte acredita que a estrutura deverá ficar pronta no prazo de oito a 14 meses.