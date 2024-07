Rodoviária de Porto Alegre tem grande movimento com ampliação das viagens noturnas

Passageiros já podem voltar a realizar as viagens no turno da noite Bruna Suptitz/Especial/JC

As passagens, no entanto, não tinham sido compradas até a enchente que atingiu o Estado tirar o Aeroporto Internacional Salgado Filho do topo da lista de opções para o deslocamento.Antes da Rodoviária de Porto Alegre voltar a ofertar viagens para outros estados, elas e um grupo de colegas com cerca de 15 pessoas cogitaram alugar uma van até Florianópolis. As duas outras alternativas, ir até Osório pegar um ônibus para a capital catarinense ou voar da base aérea de Canoas, foram descartadas, a primeira pela dificuldade e a segunda pelo alto custo.Cada viagem do casal Ana Lucia Kist e Gilberto Conte, sócios na produtora Terradorada, "leva sempre um dia a mais", resume Ana. Na noite de terça-feira eles rumaram da rodoviária de Porto Alegre à de Florianópolis. O destino final é Sergipe.Com demanda de trabalho em todo o País, o deslocamento por partes já está incorporado na rotina. A primeira experiência foi indo a Osório, e o tempo de espera entre um e outro ônibus foi de 5 horas. Também foi longa a espera em um retorno à capital gaúcha: chegaram no fim da noite na rodoviária de Florianópolis e passaram a madrugada esperando o primeiro ônibus da manhã, que foi cancelado devido à baixa demanda. Tiveram que aguardar a viagem seguinte, na mesma manhã.Encurtar o tempo em trânsito voando pela base aérea de Canoas ainda não foi possível: nas tentativas feitas, os voos já estavam lotados. Já o deslocamento aéreo pela Serra foi descartado depois de uma tentativa frustrada: Ana estava num voo que saiu do Rio de Janeiro com destino a Caxias do Sul no domingo passado, mas a aeronave não conseguiu aterrissar devido à neblina, e retornou para Florianópolis.Pela experiência do vai e vem, o casal elegeu o deslocamento POA-Floripa como o mais viável. "A estrada é melhor, tem menos risco e a certeza que, chegando lá, vai decolar", conclui Gilberto.