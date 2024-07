Coleta de lixo domiciliar terá novos horários a partir desta quinta-feira em Porto Alegre

Os moradores de ao menos 14 mil domicílios porto-alegrenses sofrerão alterações no turno da coleta do lixo residencial a partir de amanhã. Em parte de 18 bairros da cidade, entre eles Menino Deus, Teresópolis e Partenon, o recolhimento de resíduos orgânicos e rejeitos, que até então ocorria vespertinamente, passará a ser realizado durante a noite, após às 18h.

Segundo o diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Carlos Alberto Hundertmarker, a mudança é consequência do aumento no número de empreendimentos habitacionais nas regiões e, consequentemente, do trânsito de veículos em Porto Alegre.

"Realizamos estudos técnicos que apontaram a necessidade dessa readequação de rotas. Entendemos que, por vezes, nossos caminhões de lixo estão atrapalhando o fluxo do trânsito nesses locais em horários de pico. É uma mudança de turno que visa diminuir o impacto a terceiros", explica.

Conforme um mapa divulgado pelo próprio Departamento, a nova escala está dividida de duas maneiras:

- Nas segundas, quartas e sextas, após às 18h, é feita a coleta em pontos da Aparício Borges, Partenon, Vila João Pessoa, Santa Tereza, Teresópolis, Medianeira, Assunção, Tristeza, Cavalhada, Camaquã e Menino Deus;

- Nas terças, quintas e sábados, após às 18h, é feita a coleta em partes do Alto Petrópolis, Passo das Pedras, Vila Conceição, Tristeza, Camaquã, Cavalhada, Pedra Redonda, Santa Fé, Rubem Berta e Costa e Silva.

De acordo com Hundertmarker, é improvável que outras regiões também sofram alterações nos próximas semanas. Neste momento, ainda de recuperação pós-enchente, os esforços do DMLU seguem concentrados na recuperação de regiões, como o bairro Arquipélago e a Zona Norte da Capital.

É importante ressaltar que a coleta seletiva não sofreu modificações e o recolhimento de recicláveis continua regularmente nos dias e horários para cada localidade. Para mais informações a respeito das vias que terão alteração total ou parcial na coleta de lixo domiciliar, acesse o link.