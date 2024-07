Semana inicia com temperaturas baixas e pode encerrar com mais de 30ºC no Estado

A virada de mês será marcada por instabilidades no Sul do Brasil, com a presença de períodos de chuva, extremos de temperatura e com choque térmico de frio para calor, segundo a MetSul Meteorologia. Em Porto Alegre, os termômetros devem variar de 10ºC a 23ºC no começo da semana, o que muda com o passar dos dias, podendo atingir os 31ºC na sexta-feira (2).



“Há uma grande divergência dos modelos quanto aos volumes e a quantidade de chuva. Entre os dias 29 e 30 uma frente fria mais organizada deve cruzar o Sul do Brasil, quando podem ocorrer os maiores volumes de precipitação”, explica a meteorologista Estael Sias, na previsão direcionada para o final do mês de julho.

No começo da semana, a atuação de, mas as temperaturas aumentam, principalmente, no período da tarde. A climatologia histórica mostra que agosto costuma ser um mês com alternância entre ar frio e mais quente no Sul do País.em cidades da Campanha e da Serra do Estado. Já a terça-feira (30) será ainda mais fria, com temperaturas negativas também na fronteira com o Uruguai. Alguns pontos podem anotar marcas de -2ºC ou -3ºC, não se afastando marcas ainda menores em baixadas da Serra do Sudeste com formação de geada. A Região Metropolitana registra mínimas de 6ºC a 8°C.Dessa vez, oe o frio deve se limitar ao Sul gaúcho. Será, portanto, uma massa de ar frio de trajetória marítima, associada a um centro de alta pressão no Atlântico, o que reduz a duração do episódio de frio. Diferentemente do fim de junho e começo de julho quando a massa de ar frio era de trajetória continental, o que garantiu uma sequência de dias com baixas temperaturas.O cenário muda na segunda metade desta semana, pois uma intensa corrente de jato em baixos níveis (JBN) vai se formar no interior do continente, atuando primeiro no Centro da Argentina e depois no Uruguai e Rio Grande do Sul, trazendo ar muito quente. O JBN é como um corredor de vento nas camadas baixas da atmosfera - resultado de diferenças na temperatura em altitudes mais baixas, que levam a um gradiente de pressão e um fluxo de ar perpendicular a esse gradiente. São estes episódios que trazem vento Norte, seco e quente de forte intensidade, para o Rio Grande do Sul.