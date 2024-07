Unidades de saúde abrem neste domingo em Porto Alegre

Neste domingo (28), das 10h às 19h, funcionam as unidades de saúde Assis Brasil, Beco do Adelar, José Mauro Ceratti Lopes e Tristeza, com atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação.



Além disso, três unidades móveis estacionadas nos bairros Cidade Baixa, Navegantes e Lomba do Pinheiro ofertam imunização contra gripe (Influenza), Covid-19, difteria e tétano, além de consultas médicas e de enfermagem.

O hospital de campanha ao lado da Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, na Zona Norte, funciona 24 horas, todos os dias, com recursos humanos do Grupo Hospitalar Conceição e voluntários da Força Nacional do SUS.Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 6.615 - bairro Sarandi)Beco do Adelar (avenida Juca Batista, 3.480 - bairro Campo Novo)José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3.330 - bairro Restinga)Tristeza (avenida Wenceslau Escobar, 2.442 - bairro Tristeza)Unidades móveis com atendimentos médicos, de enfermagem e vacinaçãoLargo Zumbi dos Palmares (avenida Loureiro da Silva, 730 – Cidade Baixa), das 9h às 18h, sábado e domingoUnidade de Saúde Fradique Vizeu (rua Frederico Mentz, 374 – Navegantes), das 9h às 17h, sábado e domingoUnidade de Saúde Mapa, ao lado do cemitério Jardim da Paz (rua João de Oliveira Remião, 1347 – Lomba do Pinheiro), das 9h às 18h, somente sábadoPA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151 - Santa Tereza)PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 - Bom Jesus)PA Lomba do Pinheiro (Estrada João de Oliveira Remião, 5.120, parada 12 - Lomba do Pinheiro)PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº - telefone: 3289-3456)UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil - telefone: 3368-1619), com reforço do hospital de campanha ao ladoHospitais 24hHospital de Pronto-Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)