Ministro Paulo Pimenta sinaliza novas parcerias com o Hospital Moinhos de Vento

Após visita do ministro extraordinário pela Reconstrução, Paulo Pimenta, realizada nesta quarta-feira (24), a direção do Hospital Moinhos de Vento reforça a disposição da instituição em se somar ao esforço de retomada gaúcha.



“O hospital tem muito a contribuir — seja pela atuação do Instituto Moinhos Social, nosso pilar social, seja com nosso expertise via Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde), em parceria com o Ministério da Saúde”, explicou o superintendente de Responsabilidade Social e Gestão de Riscos, Admilson Reis da Silva.

Governo do RS entrega material para auxiliar municípios na reconstrução

O Moinhos de Vento é, programa que desenvolve e apoia o Sistema Único de Saúde (SUS) para prestar a melhor assistência em saúde à população. De 2009 a 2023, realizou 97 projetos, com aplicação de R$ 824,4 milhões. Nesse período, foram realizados mais de 1 milhão de atendimentos clínicos, procedimentos e exames laboratoriais. Mais de 207 mil participantes foram recrutados para pesquisas, enquanto 235 mil profissionais se capacitaram no âmbito dos projetos Proadi-SUS."O Hospital Moinhos de Vento é um grande parceiro para o recomeço da vida dos gaúchos. Foram mais de 60 abrigos no Rio Grande do Sul que contaram com o trabalho dos profissionais deste importante hospital. São mais de 20 mil gaúchos que contaram com este importante apoio. E certamente iremos desenvolver novas parcerias ao longo dos meses para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul", destacou o ministro extraordinário pela Reconstrução, Paulo Pimenta.Por meio do Instituto Moinhos Social, mais de mil ações foram realizadas desde sua criação, em 2021, impactando mais de 310 mil pessoas. Além disso, o IMS presta consultoria para instituições sem fins lucrativos, capacitação para educadores e desenvolve um programa de bolsas de estudo na Faculdade Moinhos de Vento.. Com a iniciativa, cerca de 24 mil pessoas receberam assistência. Além disso, foram doados mais de 27 mil litros de água, 28 mil itens de higiene, 16 mil roupas e 4,8 toneladas de alimentos.Também estiveram presentes na reunião a superintendente médico do Hospital, Luiz Antonio Nasi, a superintendente de Operações, Tanira Torelly Pinto, a superintendente de Assistencial e de Educação, Vania Röhsig, e a líder do Instituto Moinhos Social, Monique Pimentel. A coordenadora do Escritório de Projetos do Proadi-SUS, Daniela Cristina dos Santos, e a chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia, Sheila Martins, fizeram parte do grupo.