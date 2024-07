Final de semana marca o fim do período de abafamento no Rio Grande do Sul

Depois de vários dias com temperaturas acima da média no Rio Grande do Sul, uma massa de ar frio vai derrubar as máximas no Estado a partir deste domingo. Segundo a MetSul Meteorologia, contudo, a incursão do frio não será tão intensa quanto a do final de junho e começo de julho. O movimento apenas acabará com os dias de maior abafamento no Estado e proporcionará o retorno do tempo típico do inverno.

Antes, nesta sexta-feira (26), a Metade Norte vai sofrer com tempo úmido e poderá ter chuvas passageiras a qualquer momento. Na Região Sul, por outro lado, será o frio quem ganha destaque, com mínimas entre 6 e 8°C.

Já no Noroeste, o tempo esquenta, com previsão de 26 a 28°C. É a partir de domingo que áreas de instabilidade se formam em todas as regiões e as chuvas resfriam o Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, a sexta será de muitas nuvens e pouca oscilação térmica, mas também não se descarta a ocorrência de chuva passageira. A máxima será de 19ºC, enquanto a mínima ficará na casa dos 14ºC