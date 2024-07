Tela em alusão ao cavalo Caramelo será instalada em muro turístico de Porto Alegre

apelidado de Caramelo ganhará a imagem da espécie acompanhada do Negrinho do Pastoreio. A imagem do cavalo sempre foi simbólica no Rio Grande do Sul devido à lida campeira. Depois do episódio da enchente, em que um animal ficou preso no telhado de uma casa de Canoas,, isso ficou ainda mais latente. Com a lembrança da cena em mente, o Muro da Mauá, ponto turístico da capital gaúcha,

O lançamento ocorrerá nesta quinta-feira, dia 25, a partir das 18h. O Muro dos Pedidos, como foi nomeado, tem o propósito de elevar ainda mais o papel de resiliência que o Muro da Mauá ganhou durante as cheias, tornando-o agora um local de reflexão, diz nota enviada pela assessoria de imprensa.

A revelação oficial da tela será realizada ao ar livre, na própria avenida Mauá, que terá uma de suas faixas fechada por uma hora no dia para receber autoridades, representantes de entidades, da sociedade civil, incluindo pessoas que perderam tudo e que salvaram muitos. A apresentação é do governo do Estado do Rio Grande do Sul com o patrocínio das marcas BRDE, CEEE Grupo Equatorial, CMPC, Pucrs, Farmácias São João, Sicoob, TaQi, Unimed Porto Alegre e Vipal.

"Agora, com o Negrinho do Pastoreio e o Cavalo Caramelo, o Muro traz a cultura do povo gaúcho e a motivação que nós temos para erguer nossa economia", afirma João Pedro Silveira, diretor da HMídia e também sócio do consórcio.