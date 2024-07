Cavalo Caramelo segue sob cuidados em Canoas

O cavalo Caramelo, símbolo de resistência durante o maior desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, segue em tratamento em Canoas, mais de dois meses após o resgate. O animal recebeu vacina e coleta de sangue para exames de rotina, no Hospital Veterinário da Ulbra. A vacinação previne tétano, influenza e encefalomielite equina.

Segundo o médico veterinário e professor da Ulbra Henrique Mondardo Cardoso, que tem acompanhado o tratamento do Caramelo desde sua chegada, os procedimentos fazem parte do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE), que visa o fortalecimento da equideocultura por meio de ações de vigilância e defesa sanitária.

Conforme Louise Maciel, médica veterinária residente da Ulbra Canoas, a encefalomielite equina é uma doença viral que afeta cavalos em todo o mundo, causando preocupação entre criadores, proprietários e profissionais da saúde animal. Caramelo está saudável e não está mais tomando suplemento, revela a médica residente. Caramelo já pesa 380 quilos, e engordou 40 quilos desde que iniciou os cuidados.

Após de ficar cinco dias ilhado no telhado de uma casa no bairro Mathias Velho, em Canoas,que contou com a participação até mesmo de bombeiros que vieram de São Paulo. Foi transportado ao Hospital Veterinário da Ulbra pela cavalaria da Brigada Militar no dia 9 de maio e segue sob os cuidados da universidade.