Polícia Civil prende sócio de Nego Di no litoral catarinense

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Capturas do Deic, prendeu Anderson Boneti, sócio do influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di. A prisão de Boneti, que estava foragido, ocorreu na tarde desta segunda-feira (22/07), no município de Bombinhas, litoral de Santa Catarina.

Conforme investigação da Polícia Civil, Anderson Boneti e Nego Di são sócios da empresa Tadezueira e são suspeitos de terem aplicado golpe em mais de 300 pessoas, causando prejuízo de mais de 5 milhões de reais a consumidores. Em razão disso, e pela possibilidade de fuga, foram expedidos mandados de prisões preventivas em desfavor dos dois sócios.



Durante coletiva de imprensa realizada na manhã de terça-feira (23), o Chefe da Polícia Civil gaúcha, Delegado Fernando Sodré, falou sobre a importância da prisão. “No esquema criminoso, Boneti tinha a expertise digital e era responsável pelo funcionamento do site, enquanto que Nego Di utilizava a sua imagem de figura pública. Agora entraremos numa segunda fase da investigação, com verificação de valores que entraram na conta e se há crimes de lavagem de dinheiro”, destacou o Delegado Sodré.



Nego Di foi preso na cidade de Florianópolis, também em Santa Catarina, no dia 14 de julho de 2024, também pela Polícia Civil do RS. No entanto, Boneti não havia sido localizado na ocasião e era considerado foragido.



Dessa forma, foram realizadas pesquisas e diligências a fim de localizar o foragido. Nos últimos dias, foram obtidas informações que Boneti estava no litoral de Santa Catarina, possivelmente se escondendo em uma hospedagem no município de Bombinhas. Uma equipe de policiais civis se deslocou até o local e realizou vigilância, até que o indivíduo foi visto na sacada do apartamento. Imediatamente os policiais civis ingressaram no imóvel e o capturaram.



Boneti estava sozinho no apartamento e não tinha nada de ilícito com ele. Havia apenas documentos, computadores, celular e dois cartões de débito, que serão repassados à Delegacia de Polícia de Canoas.



O preso foi imediatamente conduzido para o estado do Rio Grande do Sul e entregue ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.