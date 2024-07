Mapa descarta três casos suspeitos de doença de Newcastle no RS

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) comunicou neste domingo (21) que descartou, após análises do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), três casos suspeitos de doença de Newcastle em aves do Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada após os testes revelarem resultado negativo para o vírus neste sábado (20).



Na quinta-feira (18), o governo confirmou ter identificado um foco da doença no Estado. As amostras foram coletadas na sexta-feira (19) em três propriedades suspeitas, localizadas na zona de proteção estabelecida para a DNC pela equipe de vigilância e defesa sanitária animal do Rio Grande do Sul, em conjunto com a equipe do Mapa.

A doença de Newcastle é causada por um vírus que afeta aves domésticas e silvestres, prejudicando principalmente o sistema respiratório. Segundo o governo federal, é seguro consumir carne de frango e ovos produzidos na região afetada.



Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, as amostras foram analisadas em "tempo recorde". Ele afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva instruiu a pasta a tratar o caso com transparência e a tranquilizar tanto a população local quanto os países que importam carne de frango brasileira. "Tenho certeza de que, com a agilidade de nossas equipes, vamos voltar à normalidade das nossas exportações muito em breve", disse Fávaro.



Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Associação Gaúcha de Avicultura (ASGAV) celebraram a notícia divulgada sobre os resultados negativos das amostras coletadas pelo inquérito epidemiológico realizado no entorno da unidade produtora. "É uma notícia importante que confirma tratar-se de uma situação isolada", afirmaram.





