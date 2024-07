Trensurb amplia horário de operação emergencial a partir da semana que vem

A partir da próxima segunda-feira (22), a Trensurb ampliará o horário da operação emergencial, que passará a ocorrer das 5h às 23h. A mudança atende uma solicitação realizada por instituições de ensino localizadas no entorno da linha metroviária. A viabilidade dessa ampliação foi confirmada por técnicos da empresa em avaliações das condições operacionais e de manutenção nos últimos dias.

O diretor-presidente da Trensurb, Ernani Fagundes, prevê a retomada da operação até a Capital para até o dia 20 de setembro.

Com as enchentes, o metrô sofreu danos na via permanente, sistemas elétricos e eletrônicos, edificações e equipamentos. Desde 30 de maio, a Trensurb está operando emergencialmente em cinco dos seis municípios da linha. As estações também se tornaram pontos de coleta de donativos e, durante o período mais crítico, abrigos para as pessoas afetadas.