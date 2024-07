Moinhos utiliza realidade mista em cirurgias robóticas para câncer de rim

O Hospital Moinhos de Vento realizou mais uma cirurgia robótica em que o uso da tecnologia de realidade mista ajudou a garantir o sucesso do procedimento. Uma paciente de 83 anos passou por uma nefrectomia parcial robótica esquerda (cirurgia de retirada de tumor renal de mais de 5 cm).

Em menos de 40 minutos, o câncer foi totalmente removido – e mais de 80% do rim funcional da paciente foi preservado. Conforme André Berger, urologista e coordenador do Núcleo de Medicina Robótica do Hospital Moinhos de Vento, a reconstrução da anatomia renal com o uso de um software que oferece maior precisão no planejamento cirúrgico.

“Nesse caso específico, por exemplo, em que a paciente também apresentava outras comorbidades, a cirurgia robótica nos permite ter mais controle e maior campo de visualização com retirada completa do câncer e preservação máxima do rim. Com a reconstrução 3D, é possível identificar se o tumor está próximo de vasos, do sistema coletor, ou seja, de estruturas vitais do rim. Essa precisão nos ajuda a preservar as funções do órgão, o que promove mais longevidade com qualidade de vida para os pacientes”, destaca Berger.