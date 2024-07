Corsan executa 5,5 quilômetros de tubulação no Litoral Norte

A Corsan concluiu 5,5 quilômetros da obra da nova tubulação que levará o esgoto desde a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) II, em Xangri-Lá, até o ponto de descarte final da rede, no Rio Tramandaí. A empresa informa que devido às chuvas intensas de maio e junho, o cronograma foi alterado e a conclusão da obra será em 2025. O valor segue o mesmo, de R$ 21 milhões.

Além de Xangri-Lá, parte do município de Capão da Canoa também será beneficiado com a ampliação do sistema de esgotamento sanitário. A previsão de conclusão da obra estava prevista para novembro deste ano. A nova tubulação (chamada emissário de esgoto) tem 9,2 mil metros de extensão e vai possibilitar o aumento da destinação final do esgoto tratado.

A definição do local de lançamento deste efluente está embasada em estudos técnicos para garantir o desenvolvimento sustentável e econômico da região e tem o licenciamento da Fepam. O sistema de esgotamento sanitário é uma das prioridades do plano de investimentos desenhado para o Litoral Norte do Estado pelo Grupo Aegea, novo controlador da Corsan.

Mais de R$ 550 milhões serão investidos em programas de modernização de sistemas e equipamentos para tratamento de esgoto, recuperação ambiental, combate ao desabastecimento e redução de perdas de água. Já neste ano, deverão ser investidos R$ 84 milhões em projetos que vão melhorar a qualidade de vida de moradores e veranistas.