Presidente da Itália visita Centro Humanístico de Acolhimento em Canoas

Ao mesmo tempo que o Brasil vivencia as celebrações dos 150 anos da imigração italiana, o Rio Grande do Sul enfrenta os impactos da enchente. Na manhã desta terça-feira (16), em solidariedade aos gaúchos, o presidente da República da Itália, Sérgio Mattarella, esteve no Centro Humanitário de Acolhimento Remeço, inaugurado neste mês em Canoas. Em 24 anos, esta é a primeira visita do chefe de estado italiano ao País. Emocionado, o cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, contou que a visita foi histórica e deu início às celebrações dos 150 anos da imigração italiana. “Nosso presidente conseguiu mostrar a solidariedade da Itália aos gaúchos, diante da tragédia que vivenciamos nos meses passados”. Caruso, inclusive, lembra que as celebrações não foram realizadas no em 2 de junho - dia da república italiana -, pois a sede do consulado, localizada no bairro Menino Deus, foi atingida pela água. “Certamente, um dos motivos da vinda do presidente italiano é a iminência da data alusiva aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. O Rio Grande do Sul é um dos lugares do mundo com mais descendentes italianos e, por isso, nossa proximidade, amizade e relacionamento político, econômico e comercial”, explicou o vice-governador Gabriel Souza.