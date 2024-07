Filha de Dunga relata susto com acidente dos pais no Paraná

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Caetano Bledorn Verri, mais conhecido como Dunga, está em observação no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, após sofrer um acidente. Ele e a esposa Evanir Verri estavam vindo de Ribeirão Preto e, por volta das 12h30min deste sábado (13), capotaram na BR-116, na Região Metropolitana da capital paranaense.

A família havia ido visitar a nova integrante da família, neta de Dunga, nascida há poucos dias no interior paulista. De acordo com a filha do ex-técnico, a empresária, estilista e secretária do Instituto Dunga, Gabi Verri, ela havia saído antes, na sexta-feira (12), de Ribeirão Preto, e estava em Joinville quando soube do acidente. “Falei com a minha mãe um pouco depois do acontecido. O pai me avisou assim que chegaram no hospital. A mãe não teve nenhum ferimento sério. O pai um corte na cabeça. Ambos saíram caminhando de dentro do carro, falando, apesar de nervosos, lúcidos”, relatou.

Conforme a empresária, o casal fez todos os exames necessários, mas vai ficar esta noite em observação no hospital. “O acidente foi feio e o susto muito grande, mas, Graças a Deus, ambos estão bem”, festejou Gabi.

O campeão do Tetra tem três filhos. Além de Gabi, com 38 anos, Matheus, de 17, e Bruno, de 36, residente em Ribeirão Preto.

O acidente aconteceu por volta de 12h30min. De acordo com a Polícia Rodoviária do Paraná, Dunga dirigia pela rodovia quando, sob chuva, perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu contra o barranco no canteiro central e capotou. Ele foi submetido a teste de etilômetro, com resultado negativo para o consumo de álcool.