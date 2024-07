DNIT alerta para obras de desmontagem da passarela da Estação Esteio da Trensurb

Quem precisar circular pela BR-116/RS, em Esteio, a partir das 22h desta sexta-feira (12) até as 10h de domingo (14), em ambos os sentidos da rodovia, deverá ficar atento às obras nas imediações do km 257, junto à passarela da Estação Esteio da Trensurb.

Durante esse período, será executada a primeira etapa da desmontagem da passarela antiga, quando se dará a retirada do primeiro módulo, localizado sobre o canteiro central entre a BR-116/RS e a avenida Independência.

Devido ao posicionamento dos guindastes, haverá o bloqueio total da avenida Independência (rua lateral), junto ao entroncamento com a avenida Celina Kroeff, bem como da faixa externa da BR-116/RS, no sentido interior/capital. Dessa maneira, os usuários que saírem do centro de Esteio pela rua Padre Felipe e do bairro Novo Esteio pela avenida Celina Kroeff, em direção a Porto Alegre, deverão ingressar na BR-116/RS em direção a Novo Hamburgo, passando sob o viaduto existente, e fazer o retorno no viaduto na RS-118.

Ainda durante esta primeira etapa, os usuários que se deslocarem de Canoas pela avenida Guilherme Schell em direção a Esteio ou ao norte (Novo Hamburgo), deverão acessar o novo retorno de ingresso à BR-116/RS, próximo ao arroio Sapucaia e, junto ao viaduto de acesso a Refap, proceder o retorno em direção a Novo Hamburgo.

A partir das 22h de sábado (13) até as 10h de domingo (14), será executada a segunda etapa da desmontagem da passarela antiga, quando se dará a retirada dos módulos, localizados sobre a pista principal da BR-116/RS.

Para a execução, será necessário o posicionamento de um guindaste sobre a faixa externa da BR-116/RS, no sentido capital-interior, o que causará um estreitamento de pista neste sentido, estando o outro guindaste posicionado sobre a rodovia, sentido interior-capital, ocasionando um bloqueio total nesse sentido. Por esse motivo, o tráfego sentido interior/capital estará desviado para a rua Independência (junto ao Parque de Exposições Assis Brasil).

No domingo (14), em função das operações de desmontagem, não será possível aos usuários do trem utilizarem a passarela antiga que está em operação, devendo o acesso à estação ser feito somente pela rua Maurício Cardoso.

O DNIT reitera o pedido de que seja evitada o uso da BR-116/RS nas imediações de Esteio, ou utilizem preferencialmente a BR-448/RS. Em caso de condições meteorológicas adversas severas, os serviços poderão ser suspensos.