Rio Grande do Sul amanhece com temperaturas negativas nesta terça-feira

Diversas cidades do Rio Grande do Sul amanheceram com temperaturas negativas na manhã desta terça-feira (09). O destaque vai para o município de Bagé, no sul do Estado que, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apresentou uma temperatura de -5,9°C no início do dia.

Além dela, Dom Pedrito, Santana do Livramento, Alegrete, Uruguaiana, Santiago e São Vicente do Sul também apresentaram temperaturas negativas nas primeiras horas do dia.

Ainda segundo o Inmet, Porto Alegre teve mínima registrada nos termômetros de 6°C em Belém Novo, bairro da Zona Sul da Capital. No Jardim Botânico, a temperatura marcou 6,5°C.

Alertas

O INMET alerta para a previsão de geada em alguns municípios do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (10). Há risco leve de perda de plantações. A temperatura mínima deve ficar em torno de 3ºC.

O Instituto também prevê chuvas intensas na quarta em áreas do Estado e Santa Catarina. O volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 60 km/h.