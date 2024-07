Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 29 de junho a 5 de julho

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 29 de junho a 5 de julho de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Pista do Salgado Filho será reabilitada, diz professor da Ufrgs, que faz testes para FraportO Jornal do Comércio entrevistou o professor da Ufrgs e doutor em Engenharia, Lélio Brito. Matéria: Patrícia Comunello. Foto: Tânia Meinerz/JC.2. Com 32 atacarejos, Comercial Zaffari começa obra de Stok Center perto de futuro CesttoÁrea onde vai ter atacarejo Stok Center já tem placa, no acesso a loteamento na parada 40. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo) Foto: Prefeitura de Viamão/Divulgação/JC.3. Incêndio de grandes proporções atinge Morro Santana, em Porto AlegreIncêndio tomou grandes proporções da tarde para a noite desta quarta-feira (3). Matéria: Giovanna Sommariva. Foto: Evandro Oliveira/JC.4. Família Gerdau doa R$ 30 milhões para fundo de reconstrução do RSFamília Gerdau doa R$ 30 milhões para fundo de reconstrução do RS. Matéria: Osni Machado. Foto: IHG/Divulgação/JC.5. Auxílio Reconstrução demora a chegar para moradores do Interior do RSBenefício federal foi anunciado em 15 de maio, mas há demora na análise dos pedidos feitos pelos moradores. Matéria: Liliane Moura (Jornal Cidades). Foto: Tânia Meiner/Cidades/JC.