Brasil Silva Neto assume a presidência do Hospital de Clínicas

O médico urologista Brasil Silva Neto, 51 anos, assumiu nesta terça-feira (2) a presidência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) para um mandato de quatro anos - julho de 2024 a julho de 2028. No seu discurso de posse, Brasil Silva disse que a sua gestão vai trabalhar junto às pessoas e pelas pessoas e para melhorar as condições de trabalhos dos quase sete mil funcionários do hospital. "Vamos aprofundar a discussão e combater a discriminação, o assédio sexual e o racismo no hospital. Vamos promover a cultura do respeito às pessoas e as diferenças", ressalta.

Durante a cerimônia de posse, Brasil Silva prestou uma homenagem ao professor do Serviço de Urologia, Walter José Koff, que faleceu na segunda-feira (1). Devido à preocupação do professor com as perdas dos funcionários do Hospital de Clínicas com a enchente, a família solicitou que o encaminhamento de flores e coroas fossem substituídos por doações à Ashclin, via Pix 5199942-3713, que serão repassadas aos funcionários afetados. Koff foi um dos mais importantes personagens da história da Urologia brasileira, do HCPA e da Faculdade de Medicina da Ufrgs.

Brasil Silva substituiu a professora Nadine Clausell que comandou o hospital por duas gestões (2016/2020 e 2020 a 2024). O médico urologista foi escolhido pela comunidade interna do Clínicas em consulta realizada no mês de março. Além do novo diretor-presidente, foram empossados os seguintes diretores: o professor Luis Eduardo Paim Rohde, diretor médico; Ana Paula Coutinho na diretoria administrativa; as professoras Eneida Rejane Rabelo da Silva, diretora de Enfermagem; Ursula da Silveira Matte, como diretora de Pesquisa, e Luciana Paula Cadore Stefani, como diretora de Ensino. "Temos a responsabilidade de conduzir um hospital que se destaca pela excelência em assistência, ensino e pesquisa e pelo desenvolvimento de projetos inovadores na área da saúde", acrescenta.

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que completa 53 anos em julho, é responsável por mais de 500 mil consultas por ano e 46 mil procedimentos cirúrgicos. Além disso, a instituição de saúde é responsável pela publicação de quase 700 artigos científicos e formação de milhares de futuros profissionais nas mais diversas áreas da saúde.

O Clínicas conta com 6.496 funcionários. Deste total, 523 são professores e 561 médicos residentes - 120 residentes multiprofissionais e em área profissional da saúde. A instituição de saúde conta com 1.916 alunos de graduação e mil estagiários. O hospital possui 323 alunos de programas de extensão e 7.158 integrantes de equipes de pesquisa Infraestrutura.

O hospital possui 229 mil metros quadrados de área física construída - sendo três edificações e cinco prédios anexos. A estrutura do HCPA conta com 860 leitos, 35 salas cirúrgicas e 142 consultórios ambulatoriais. Na assistência, o Hospital de Clínicas é responsável por 46.486 procedimentos e cirurgias, 547.805 consultas e 3.439.044 exames. A instituição de saúde realizou no ano passado 32.817 internações e 2.871 partos.