Após quase duas semanas, Guaíba volta ficar abaixo da cota de alerta

Porto Alegre amanheceu com uma boa notícia nesta terça-feira (02). Após quase duas semanas, o Guaíba ficou novamente abaixo da cota de alerta, que é de 3,15m.

De acordo com as marcações da régua que fica na Usina do Gasômetro, às 4 horas da manhã o nível chegou nos 3,14 metros. A última vez que isso havia acontecido foi na madrugada de 20 de junho, quando a régua marcou 3,13m. Desde então, o Guaíba se encontrava acima da cota de alerta. Às 8h desta terça-feira, a água já havia baixado para 3,11m.

Essa medição é de responsabilidade da Secretária Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e da Agência Nacional de Águas (ANA). A régua foi instalada emergencialmente nas proximidades do Gasômetro após a primeira, localizada na estação do Cais Mauá, ser destruída no início do mês de maio.