Porto Alegre irá repetir temperaturas baixas nesta terça-feira

Porto Alegre amanheceu com temperaturas baixíssimas nesta segunda-feira (1º) e registrou o seu dia mais frio do ano até agora. Segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Capital, a mínima registrada foi de 2,4°C no bairro Belém Novo, enquanto no Jardim Botânico, a temperatura apontava 3,2°C. Já a medição da Secretaria de Agricultura instalada no bairro Lami, apontou 0,2 °C. No período da tarde, a máxima bateu na casa dos 17°C.

Em outros cidades do Rio Grande do Sul, o frio foi ainda maior. A menor temperatura foi apontada no município de Vacaria, na Serra gaúcha, com -2,7°C. Ainda, de acordo com a MetSul Meteorologia, o inverno chegou com força também no Litoral Norte, com geadas em Osório, Tramandaí e Torres.

para esta terça (2), a situação será muito semelhante, com domínio do ar seco e frio em um dia ensolarado na maior parte das regiões do Estado, além de grande amplitude térmica. No amanhecer, a projeção é de mínimas ao redor de zero ou até mesmo negativas, sobretudo, em trechos de Serra, Metade Sul e Norte gaúchos.

A expectativa é de marcas ao redor de -1 a -3°C nessas regiões, com risco de formação de geada. Em grande parte do território gaúcho a mínima irá baixar de 5°C com frio intenso. Por outro lado, a tarde esquenta com máximas que deverão ficar ao redor de 21 a 23°C.

Em Porto Alegre, a situação também será bem semelhante aos últimos dias, exceto em relação à temperatura máxima, que será um pouco elevada. Nesta terça-feira, as marcas devem variar entre 3 e 20°C na Capital.

A notícia positiva é de que, a partir desta quarta-feira (3), o frio começa a perder força em todo o território gaúcho, dando lugar ao retorno das chuvas. Na Região Metropolitana, espera-se uma quarta-feira marcada pela instabilidade, umidade e muitas nuvens. Até o domingo, este tempo deverá predominar em Porto Alegre, com as máximas ao redor dos 17°C. Por outro lado, mínimas não baixarão dos 9°C.

O mesmo acontecerá nas regiões mais altas do Estado, que registraram temperaturas negativas durante o final de semana. No município de Vacaria, por exemplo, o tempo não deve diminuir de 7°C.

Outro estado brasileiro que vem sendo assolado pelo frio intenso é Santa Catarina, que chegou a registrar -7°C nesta segunda. Na rede do Centro Estadual de Meteorologia de Santa Catarina, ontem, 30 municípios com estações do Ciram tiveram temperaturas mínimas abaixo de zero.

Nesta segunda-feira, o número subiu para 45. As menores marcas foram de -6,7ºC em Bom Jardim da Serra; -6,2ºC em Urupema; -5,4ºC em Urubici; -4,5ºC em São Joaquim; -3,6ºC em Otacílio Costa; -3,5ºC em Rio Rufino e -3ºC em Bom Retiro.