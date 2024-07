Polícia Civil do RS realiza maior apreensão de cocaína da história da instituição

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (3ªDIN/Denarc), realizou na manhã desta segunda-feira (1º) a maior apreensão de cocaína da história da instituição. Foi apreendida mais de meia tonelada de cocaína em Canoas, após uma investigação de oito meses. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e outros dois homens foram conduzidos para interrogatório. As informações são da Polícia Civil.

Segundo o delegado Gabriel Borges, a investigação iniciou a partir do recebimento de informações de que duas organizações criminosas, com ramificações na cidade de Canoas, formaram um consórcio para trazer grandes quantidades de cocaína ao Estado. A droga chegava ao país tanto por transporte aéreo quanto terrestre.

• LEIA TAMBÉM: Denúncia de deputado contra Fraport gera reações na Câmara Municipal

O delegado explica que, nos últimos dias, o monitoramento foi intensificado e possíveis locais de armazenamento da droga foram descobertos, bem como os responsáveis pelos estabelecimentos. “No primeiro imóvel, um homem foi preso em flagrante com cocaína e um segundo indivíduo, que estava em um veículo, foi conduzido para interrogatório. No segundo imóvel, localizado no bairro Mathias Velho, os policiais apreenderam mais de meia tonelada de cocaína. Um terceiro homem, que estava no imóvel contíguo, também foi conduzido para interrogatório”, comentou.

A estimativa é de que a ação tenha causado um prejuízo de mais de R$ 15 milhões ao crime organizado. O diretor de Investigações do Narcotráfico, delegado Alencar Carraro, ressaltou que se trata da maior apreensão de cocaína da história da Polícia Civil do Rio Grande do Sul: “O trabalho é resultado da estratégia de enfrentamento às organizações criminosas e o combate ao narcotráfico, sempre buscando a descapitalização do crime organizado e a responsabilização criminal de lideranças do tráfico de drogas”, afirmou.