Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 22 a 28 de junho de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 22 e 28 de junho de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Tramontina terá mega queima de estoque em dose dupla; veja as datasOutlet da Tramontina vai ser em duas semanas em julho, com produtos a partir de R$ 5,00. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Tramontina/Divulgação/JC.2. Água volta a subir após chuvas e invade avenida na Zona Sul de Porto AlegreO último domingo (23) foi chuvoso na Região Metropolitana de Porto Alegre, fazendo com que os locais que estavam secos ficassem alagados novamente. Matéria: Arthur Reckziegel. Foto: Arthur Reckziegel/Especial/JC.3. Zaffari divulga dia da abertura do primeiro Cestto em Porto AlegreA unidade, na avenida Wenceslau Escobar, número 1286, onde foi no passado uma loja do supermercado Nacional (hoje do grupo Carrefour), estreou na quinta-feira (27). Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.4. Zaffari anuncia "rancho" de R$ 1,5 bilhão em projetos para ativar economia pós-cheiasCestto na Zona Sul faz é primeira entrega do pacote de empreendimentos do grupo. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Thayná Weissbach/JC.5. Auxílio Reconstrução demora a chegar para moradores do Interior do RSBenefício federal foi anunciado em 15 de maio, mas há demora na análise dos pedidos feitos pelos moradores. Matéria: Liliane Moura (Jornal Cidades). Foto: Tânia Meinerz/JC.