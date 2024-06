Rio Grande do Sul registra 179 mortes causadas pelas enchentes de maio

O Rio Grande do Sul registrou mais uma morte em razão das enchentes de maio de 2024. Agora, já são 179 pessoas que perderam a vida na tragédia climática que atingiu 478 municípios gaúchos. A população afetada pelas chuvas fortes que atingiram o Estado é de 2.398.255 e 806 pessoas ficaram feridas. A Defesa Civil informa que 34 pessoas seguem desaparecidas. Os dados foram divulgados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul na quinta-feira (27).

Canoas é o município gaúcho que registrou o maior número de óbitos em razão das chuvas fortes que atingiram o Rio Grande do Sul: 31 pessoas. A cidade de Roca Sales (13) aparece na segunda colocação seguido por Cruzeiro do Sul (12), Bento Gonçalves (11) e São Leopoldo, com 9 mortes. O levantamento aponta ainda as cidades de Caxias do Sul (9), Gramado (7), Eldorado Sul (6), Porto Alegre (5) e Veranópolis (5), com 5 óbitos.

Cidades preparam moradias definitivas

O primeiro terreno, de um total de três, que receberá as moradias definitivas do programa A Casa é Sua - Calamidade começou a ser preparado no município de Lajeado. No espaço de três mil metros quadrados, no bairro São Bento, serão construídas dez das 30 casas destinadas a cidade. Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela, Muçum, Roca Sales e Santa Tereza começarão os trabalhos na primeira quinzena de junho. O programa A Casa é Sua - Calamidade integra o Plano Rio Grande.

Na primeira etapa, foram anunciadas 332 casas, com investimento de R$ 46 milhões, para oito dos municípios mais atingidos pelas enchentes de maio. As moradias foram distribuídas da seguinte forma: Cruzeiro do Sul (40), Encantado (39), Estrela (40), Lajeado (30), Muçum (56), Roca Sales (35), Santa Tereza (24) e Venâncio Aires (72). As moradias possuem 44 metros quadrados de área total, com dois quartos, sala/cozinha conjugados, banheiro e área de serviço externa. A entrega prevista acontece em até 120 dias a partir do início da obra.