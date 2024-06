Ponte histórica é demolida em Nova Petrópolis

Com uso de duas toneladas de dinamite, em uma única implosão, a histórica ponte sobre o Rio Caí, na divisa dos municípios de Caxias do Sul e Nova Petrópolis, na BR-116, km 174, foi demolida na manhã desta quinta-feira (27). O trabalho faz parte da retirada da ponte, que foi necessária após a estrutura colapsar no dia 12 de maio, em decorrência das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul. Desde então, o local está interditado totalmente para passagem de veículos e pedestres. De acordo com o Arquivo Histórico Municipal Linho Grings, de Nova Petrópolis, a ponte foi inaugurada em 1941, com a presença do presidente da República, Getúlio Vargas.

A remoção dos detritos teve início nesta quinta-feira pela mesma empresa responsável pela implosão. Na próxima semana, chegam os equipamentos e ferragens para execução das fundações para nova ponte, que serão iniciadas assim que o nível do rio baixar, possibilitando a realização dos trabalhos.



A construção da nova ponte sobre o Rio Caí tem investimento estimado em aproximadamente R$ 31 milhões. De acordo com o anteprojeto, a travessia deve ter 180 metros de extensão e largura de 13 metros. A ponte será cerca de um metro mais alta, já prevendo a última cheia. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, estas características podem sofrer alterações no projeto final a ser desenvolvido pela empresa contratada. Pelo prazo contratual, a obra deve ser entregue em oito meses.



Para garantir acesso temporário entre as duas cidades, o Exército deve erguer uma ponte metálica provisória. Denominada Logistical Support Bridge, a ponte resiste até 80 toneladas e possui 60 metros de comprimento. O Exército estima levar de 20 a 30 dias para instalação do equipamento a partir do seu início. O momento é de preparação das cabeceiras, serviço que sofreu atraso devido ao retorno das chuvas.