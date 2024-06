RS ainda tem 11 escolas estaduais paralisadas em função das enchentes de maio

A rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, ainda registra 11 escolas com retorno pendente e mais quatro sem previsão de retorno, de acordo com a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc). A paralisaçao nas aulas se dá em razão das enchentes de maio, que causaram destruição nas estruturas das instituições de ensino. No âmbito municipal de Porto Alegre, 42 escolas municipais seguem paralisadas, de um total de 319 escolas próprias ou conveniadas, segundo a Secretaria Municipal da Educação da cidade.

Da totalidade das 2.338 escolas estaduais, 11, número que corresponde a 0,5%, estão paralisadas, com 4 delas ainda sem data prevista para retomada, e mais cinco com retorno previsto até segunda-feira (1). Segundo a Seduc, ainda, entre as escolas sem previsão de retomada, uma delas serve como ponto de coleta, e outra está em processo de Cessação, que corresponde ao fechamento ou municipalização.

Quanto aos alunos, 3.993 estudantes, 0,5%, ainda estão com matrícula pendente para retorno. Um total de 5.440 não realizaram o retorno às atividades estudantis. Em atividade, são 736.391 estudantes, dos 741.831, 99,3%, segundo contabilização da Secretaria.

Porto Alegre, por sua vez, possui 13 das 99 escolas próprias paralisadas, por volta de 13%. Dessas, 12 estão com limpeza concluída e em processo de reforma para retomar as atividades. Quanto às conveniadas ao município, 29 das 220 não retornaram, também cerca de 13%. Por outro lado, 86 escolas próprias e 191 conveniadas da rede municipal estão em aulas, segundo os números da Secretaria. 60 mil estudantes já retornaram, enquanto 6 mil permanecem sem aulas.