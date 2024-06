Cheia do Guaíba mobiliza serviços da prefeitura nas Ilhas

Com a elevação do Guaíba, que nesta terça-feira (25) está em 3,36 metros na medição feita na régua instalada de forma emergencial na Usina do Gasômetro, a prefeitura de Porto Alegre decidiu reforçar a mobilização de serviços essenciais nas ilhas - Mauá, Pintada, Grande dos Marinheiros, Flores e Pavão.

A Defesa Civil de Porto Alegre está de prontidão para agir em resgates e remoções - tanto por terra, por meio de caminhões, como em barcos. Os agentes atuam 24 horas no bairro Arquipélago. Já a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) atua na reserva de vagas em abrigos provisórios.

O prefeito Sebastião Melo disse que mesmo não tendo previsão de grandes chuvas para Porto Alegre as equipes estão em monitoramento permanente, especialmente na região das Ilhas, zona Sul e Extremo-Sul da Capital porque as precipitações que caíram na cabeceira dos rios que desaguam no Guaíba ainda não chegaram. Em caso de emergências, a população deve ligar para os números 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros Militar), 118 (Empresa Pública de Transporte e Circulação) ou 156 (serviços da prefeitura). Os canais funcionam 24 horas por dia.

Em Eldorado do Sul, cerca de 3 mil famílias ainda não voltaram para suas casas



Em Eldorado Sul, em torno de mil famílias tiveram suas residências danificadas pelas enchentes. Em torno de três mil famílias ainda não conseguiram retornar aos bairros Itaí , Cidade Verde, Picada, Sans Souci e Vila da Paz. A prefeitura divulgou que a tragédia climática deixou 5.400 desalojados, 7.396 pessoas foram resgatadas e sete pessoas morreram. Foram resgatados 1.024 animais.

O levantamento da prefeitura de Eldorado do Sul mostra 349 pessoas estão abrigadas em outras cidades. A prefeitura informa que 13 estão abrigadas no ginásio David e 24 no Parque Eldorado. Em Guaíba, 42 moradores de Eldorado do Sul foram levados para o espaço Solon Tavares. Nesta terça-feira (25), a partir das 23h até às 10h de quarta-feira (26) as condições meteorológicas são favoráveis a ocorrência de chuvas moderadas a forte (30mm/dia até 50mm/dia).