Inmet emite alerta de risco de temporal no Norte e Nordeste do RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para temporais nos três estados da Região Sul entre o final da noite desta terça-feira (25) e a manhã de quarta-feira (26).

A chuva deve ter intensidade de moderada a forte, com volume de 30mm/dia até 50mm/dia, com

trovoadas, possibilidade de queda de granizo, rajadas de vento entre 40km/h e 60km/h em áreas isoladas do Norte e parte do Nordeste do Rio Grande do Sul; Santa Catarina exceto parte do Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte e parte do Sudoeste do Paraná.