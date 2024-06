Brasileiro preso na Alemanha é extraditado para o Rio Grande do Sul

Um brasileiro de 39 anos procurado pela Vara Federal de Rio Grande (RS), para responder pelo crime tráfico internacional de drogas foi extraditado neste sábado (22) pela Polícia Federal, em atuação conjunta com autoridades da Alemanha. Ele foi entregue pela Interpol alemã, na cidade de Frankfurt (DE), e será encaminhado à Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado (Susepe-RS).O extraditado havia sido preso na cidade de Bremerhaven (DE) no dia 16 de abril, durante a deflagração da Operação Escafandria, após ter seu nome incluído na Difusão Vermelha, lista de procurados da organização internacional de Polícia Criminal alemã. A ação ocorreu para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por via marítima através do Porto de Rio Grande/RS. O suspeito, que está sendo processado pelo juízo da 1ª Vara Federal de Rio Grande, é apontado como um dos principais integrantes da organização criminosa, desempenhando o papel de gerente da quadrilha que traficava drogas para o exterior.