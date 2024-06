Guaíba segue acima em nível de alerta na manhã deste sábado

Na medição das 7h deste sábado, o nível do Guaíba, em Porto Alegre, marcava o nível de 3,21m, tendo variado em poucos centímetros ao longo da madrugada. Da meia-noite às 2h, a régua estava em 3,17m, e das 3h às 6h, variou de 3,19m a 3,20m.

No final de maio, o governo do Estado divulgou uma mudança na forma de interpretar as medições do Guaíba. Conforme nota técnica, a nova régua instalada emergencialmente nas proximidades do Gasômetro para aferição do nível do lago não está na mesma altura da antiga, na estação do Cais Mauá, destruída pela enchente no dia 2 de maio. No novo local, geograficamente mais alto, a cota de inundação do corpo hídrico é de 3,60m, enquanto a de alerta é de 3,15m.