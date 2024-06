Cemaden emite alerta de risco de inundação em Eldorado do Sul

O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta de risco de inundação em Eldorado do Sul, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes em maio no Rio Grande do Sul. A chuva que atinge a Região Metropolitana de Porto Alegre, associada à umidade do solo e aos acumulados dos últimos dias na bacia do Baixo Jacuí, mantém a tendência de elevação do Guaíba e pode provocar novas inundações em Eldorado do Sul.

população que fique atenta ao aumento dos níveis do rio Jacuí e do Guaíba, levando em conta o alerta emitido pelo Cemaden. A Josimar Cardoso, coordenador da Defesa Civil do município, divulgou um vídeo nas redes sociais na quinta-feira (20) pedindo à, levando em conta o alerta emitido pelo Cemaden. A água já invadiu alguns bairros de Eldorado, como Cidade Verde e Vila da Paz. “Não temos precisão para dizer onde vai chegar e qual o nível vai chegar, o que sabemos é que vai subindo gradualmente”, afirma.

Segundo Cardoso, a Defesa Civil municipal já está preparada com um plano de contingência para fazer a remoção dos moradores, mas isso só será acionado quando a situação chegar a um ponto crítico. "Pedimos que as pessoas tenham calma e prepararem a sua casa, preparem os seus objetos, as suas roupas, para caso for emitido esse alerta que a gente possa fazer a remoção para um abrigo oficial do município”, destacou.

O coordenador pediu que a população busque os canais oficiais de informação da prefeitura e não se baseie em fake news, e ressaltou que o alerta não é de evacuação, mas sim de preparação para caso haja necessidade de remoção de moradores.

A medição do Guaíba das 8h desta sexta-feira (21) indicava que a água estava em 3,22m, acima da cota de alerta, que é de 3,15m. O Jacuí, em Rio Pardo, está em 9,55m, superando a cota de inundação, que é de 6m.