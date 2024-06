Transporte coletivo de Porto Alegre terá 62 viagens a mais em dias úteis

A partir desta quinta-feira (20), quatro linhas transversais do transporte coletivo de Porto Alegre terão aumento total de 62 viagens. As alterações ocorrem na tabela oficial de dias úteis das linhas T1, T4, T6 e T7, operadas pela companhia Carris.

“Esta qualificação faz parte das ações do programa Mais Transporte, com o objetivo de melhorar o serviço prestado aos porto-alegrenses, e acompanha a retomada das atividades em nossa cidade. Com o aumento da oferta, é possível reduzir o intervalo das viagens e trazer mais agilidade, confiabilidade e conforto aos usuários do ônibus”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

A ampliação, que coloca oito ônibus a mais nas ruas da Capital, atende determinação da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Confira a ampliação na oferta de viagens de cada linha

• T1 – Aumento de 20 viagens, sendo dez por sentido

• T4 – Aumento de 14 viagens, sendo sete por sentido

• T6 – Aumento de sete viagens, sendo três Norte-Sul e quatro Sul-Norte

• T7 – Aumento de 21 viagens, sendo 12 Norte-Sul e nove Sul-Norte