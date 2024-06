Viagens intermunicipais pela Ouro e Prata têm desconto de 50% em junho

A Viação Ouro e Prata lançou uma campanha que dá desconto de 50% nas viagens intermunicipais dentro do Rio Grande do Sul até o fim de junho. A iniciativa busca incentivar os passageiros a retomarem as viagens, uma vez que o transporte rodoviário também foi bastante afetado pelas fortes chuvas e enchentes de maio. Diversas estradas ficaram bloqueadas e a inundação da Rodoviária de Porto Alegre provocou o fechamento do terminal.

“‘Pensamos em fazer algo mais motivador dentro do mês de junho para incentivar as viagens. Tivemos recentemente a volta da Rodoviária de Porto Alegre, que era bastante importante até para dar mais confiança aos passageiros sentirem que tem uma uma retomada”, ressalta Jorge Stein, gerente comercial e de planejamento da Ouro e Prata.

A promoção vale para as passagens compradas presencialmente nas rodoviárias e nas compras on-line pelo site oficial da empresa e nos sites das próprias rodoviárias. O desconto de 50% no valor dos bilhetes obteve o aval do Daer. Fazem parte da campanha as rotas de Santa Rosa, Santana do Livramento, Bagé, Cruz Alta, Ijuí, Dom Pedrito, Santo ngelo, São Luiz Gonzaga, Três de Maio, entre outros destinos de ida e retorno à capital gaúcha.

Stein diz que a partir dessa experiência a empresa vai avaliar como os passageiros estão se mobilizando para retornar a viajar pelo Estado. Atualmente, a Ouro e Prata oferece 98 horários para destinos ligando a Capital e Região Metropolitana a outras cidades do Interior. A tragédia climática causou uma redução de 40% a 50% na oferta de viagens. No período mais crítico, no início de maio, a empresa ficou sem operar. Segundo o gerente, isso não havia acontecido nem no período da pandemia. A expectativa é que a partir da normalidade do serviço na Rodoviária a Ouro e Prata possa ampliar a oferta de viagens.

“A Rodoviária de Porto Alegre está operando em caráter emergencial, com horário reduzido, e com isso temos uma dificuldade operacional para voltar a operar todos os horários. Em termos de estradas não temos mais dificuldade”, explica Stein.

A demanda dos passageiros também será levada em conta para que o número de rotas volte ao normal. Até abril, em média, cerca de 100 mil pessoas viajavam por mês nos ônibus da Ouro e Prata, o que apresentava um acréscimo no verão em período de férias. O tempo de duração dos trajetos já está normalizado, mas a situação pode ter alterações em decorrência de novas chuvas e outros problemas nas estradas.

Apesar da parada nas viagens, Stein destaca que a empresa não cortou postos de trabalho, uma vez que era preciso acompanhar diariamente a situação nas rodovias e da Rodoviária de Porto Alegre para voltar a operar. “Nesse processo todo que vivemos é importante destacar a capacidade tanto da nossa empresa quanto das demais do sistema para fazer esse monitoramento, algo que nunca tínhamos visto, de tantas rodovias afetadas. Muitas pessoas mesmo com dificuldade precisavam viajar, sabemos da importância do transporte nesse sentido e desse momento de retomada”, salienta.

Mais informações pelo site www.viacaoouroeprata.com.br/site.