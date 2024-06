Governo do RS vai investir R$ 14 milhões no Aeroporto de Caxias do Sul

O governador Eduardo Leite anunciou na manhã desta terça-feira (18) o investimento de R$ 14 milhões em melhorias no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Leite está em visita a cidades da Serra gaúcha e se reuniu com o prefeito Adiló Didomenico.

Os recursos serão usados para ampliação e qualificação da pista de pouso e do terminal, que vem sendo uma das alternativas para atender a demanda de voos enquanto o Aeroporto Salgado Filho segue fechado. São investimentos importantes para garantir o aumento do número de voos no local.



"O aeroporto de Caxias é estratégico para o Estado, em especial neste momento em que o Aeroporto Salgado Filho está com operação suspensa", postou Leite na rede social X, o antigo Twitter.