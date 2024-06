Eduardo Leite reforça alerta de deslizamentos e inundações na metade Norte do Estado

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou na noite desta segunda-feira (17) que viajará ao Vale do Taquari, na região central do Estado, para acompanhar as ações de forças de segurança diante da elevação do nível do Rio Taquari, causada pelas chuvas do fim de semana e que pode ser agravada nos próximos dias.

Em vídeo de alerta, publicado nas redes sociais, Leite comenta que, além dos temporais que já atingiram o Estado, novas chuvas devem contribuir para um aumento ainda maior dos volumes de diversos rios. O governador reforça o alerta para áreas de risco: Vale do Taquari, Vale do Caí, Serra e o Litoral Norte, que podem sofrer com deslizamentos e inundações.

A chuva deve retornar ainda na noite desta segunda-feira (17) e promete atingir toda a metade Norte do Rio Grande do Sul, sendo esperados volumes na faixa dos 100mm aos 200mm entre hoje e quarta-feira (19).