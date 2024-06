RS ainda tem 43 escolas estaduais com aulas suspensas em razão das enchentes de maio

A rede estadual do ensino no Rio Grande do Sul, após ser acometida pelas cheias, já possui a maior parte das escolas em funcionamento. De acordo com a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc), faltam retomar 1,9% das escolas. No âmbito municipal de Porto Alegre, das 319 escolas próprias ou conveniadas, cerca de 13% foram afetadas pelas chuvas e não têm previsão de retomada.

Do total das 2.338 escolas estaduais, 43, número que corresponde a 1,9%, estão paralisadas, com 20 delas ainda sem data prevista para retomada. Isso resulta em 10.278 alunos ainda sem data prevista para retomar aos estudos, sendo uma parcela de 2,2%. Em atividade, são 725.637 estudantes, 97,8%, segundo contabilização da Secretaria.

Porto Alegre, por sua vez, apresenta um quadro municipal com menor parcela de escolas com funcionamento retomado. Das 220 conveniadas ao município, 27 foram duramente atingidas pela enchente e estão passando por limpeza e recuperação, sem previsão de retomada. Das 99 escolas próprias da cidade de Porto Alegre, 14 se encontram com o mesmo quadro.

Por outro lado, 85 escolas próprias e 190 conveniadas da rede municipal estão em aulas, o que corresponde a mais de 80% das instituições e cerca de 60 mil alunos, segundo números da Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre.