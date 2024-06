Com previsão de mais chuvas, Estado pode ter novas cheias

As previsões meteorológicas se confirmaram e as chuvas voltaram a castigar o território gaúcho durante o final de semana. Com volumes de precipitação que já superaram 100 mm na Serra e Região Norte em um período de tempo inferior a 48h, além da tendência de que o tempo siga instável em todo o Rio Grande do Sul ao longo dos próximos dias, a MetSul Meteorologia acendeu o alerta para a alta possibilidade de novas enchentes no Estado.

A soma dessa sequência de vários dias com instabilidade e chuvas fará com que os acumulados sejam elevados e localmente excessivos. Esse cenário deve perdurar até a próxima quinta-feira. Mas, a notícia boa é que os acumulados diários de chuva, com exceção do Norte nesta segunda, não deverão ser altos.

Modelos projetam somas entre 100 mm e 200 mm em grande parte da Metade Norte gaúcha. Já segundo a análise da MetSul, a chuva nesta semana pode atingir marcas de 250 mm a 300 mm em pontos dos Campos de Cima da Serra.

Sob este cenário, os rios com maior potencial de elevação são o Uruguai, Jacuí, Taquari, Sinos, Gravataí e Caí. Com exceção do Uruguai, todos desaguam no delta e no Guaíba, junto a Porto Alegre. Por isso, o lago Guaíba também subirá no decorrer dos próximos dias.

Apesar do indicativo de cheias em diferentes rios, é importante enfatizar que os níveis não atingirão as marcas observadas na primeira semana de maio.