Semana começa com 7,9 mil vagas de emprego no FGTAS/Sine do RS

As agências da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS)/Sitema Nacional de Emprego (Sine) do RS disponibilizam 7.912 oportunidades de emprego a partir desta segunda-feira (17). Os interessados em se candidatar às vagas de emprego podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto ou acessar o aplicativo Sine Fácil.

Desse total, 7.369 são permanentes, 504 temporárias, 19 para Jovem Aprendiz e 20 para estágio. Em relação às ocupações disponíveis, 184 são exclusivas para pessoas com deficiência e 5.439 aceitam pessoas com deficiência.

Em razão da situação das chuvas e enchentes as agências de Arroio do Meio, Eldorado do Sul e São Leopoldo não estão funcionando. A agência de Porto Alegre está atendendo no Tudo Fácil POA Centro (avenida Júlio de Castilhos, 235, 3º andar) de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e no Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545, 2º piso, Loja 2051) de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.



A agência de Lajeado está atendendo no Tudo Fácil (Shopping Lajeado, BR-386, Km 346, São Cristóvão) e a agência de Santa Cruz do Sul está atendendo na Sala Comunitária da Câmara de Vereadores (rua Fernando Abott, 940).



Perfil das vagas abertas no RS



O setor da indústria é o principal destaque, com 33% das vagas, seguido pelo setor do comércio, que está oferecendo 29% das vagas, e pelo setor de serviços, com 25%. Do total de oportunidades, 73% delas não exigem experiência e 30% não exigem escolaridade. Ainda em relação à escolaridade, 28% das vagas exigem Ensino Fundamental completo e 20% delas exigem Ensino Fundamental incompleto. Em relação à remuneração, 53% das vagas oferecem até um salário mínimo e meio.