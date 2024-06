Número de mortos pela enchente sobre para 176 no RS

Em novo balanço dos impactos das enchentes publicado nesta sexta-feira (14), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou mais um óbito em razão das fortes chuvas que atingiram o Estado. Agora, já são 176 pessoas que perderam a vida para a tragédia climática. A última vítima, ainda não identificada, foi encontrada no município de Venâncio Aires.

A quantidade de desaparecidos também aumentou, agora são 39, com o registro do sumiço de uma pessoa em Caxias do Sul. Ambos os números não subiam desde a última segunda-feira (10). Quanto às pessoas em abrigos, houve uma diminuição desde o registro anterior: antes 16.128, agora 10.793.

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no fim de abril e início de maio, causando deslizamentos, enchentes e diversos outros incidentes, afetaram 478 municípios e 2.398.255 pessoas. Além das vítimas fatais, foram registrados 806 feridos e 422.753 desalojados.