Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 8 a 14 de junho de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 8 e 14 de junho de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Estação Mercado da Trensurb está soterrada de lixo da inundação em Porto AlegreSituação dificulta a retomada da operação do transporte que é vital na ligação da Capital e Região Metropolitana. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.2. Mercado Público de Porto Alegre marca data par reabrir pós-inundaçãoReunião entre prefeitura da Capital e permissionários definiu um cronograma de retorno do empreendimento. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Júlio Ferreira/PMPA/Divulgação/JC.3. Zaffari abre novo Cestto após dia 20 de junho; vídeo mostra o que faltaLoja do Cestto, atacarejo do Zaffari, está sendo finalizada na avenida Wenceslau Escobar. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.4. Prefeito Sebastião Melo convoca reunião para tratar chuva desta semanaPrevisão é de que RS terá altos volumes de precipitação entre o sábado e o domingo. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Thayná Weissbach/JC.5. Aeroporto de Porto Alegre fechado provoca demissões em rede de fast-foodUma rede de fast-food com quatro lojas dispensou quase todo o quadro e promete voltar a contratar quando o aeroporto reabrir. Matéria: Patrícia Comunello. Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.