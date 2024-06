Prédio deixado pela Ulbra em Gravataí será ocupado pela prefeitura da cidade

De posse da prefeitura de Gravataí desde 2023, o prédio deixado pela Ulbra na cidade será utilizado pela administração municipal. No complexo, localizado na rua Itacolomi, no bairro São Vicente, já funcionam o gabinete do prefeito, do vice-prefeito, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Governança, Comunicação e Cultura, Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Administração.