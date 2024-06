Ulbra encerra atividades em Gravataí e oferece desconto para transferências

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) encerrou suas atividades no campus Gravataí. O centro universitário ficava na rua Itacolomi, no bairro São Vicente.

“Em respeito à relação de confiança com nossa comunidade, confirmamos a descontinuidade da unidade presencial em Gravataí ao término deste primeiro semestre de 2024, no final de julho”, justificou nota da Ulbra enviada ao Jornal do Comércio. A medida faz parte da reestruturação organizacional da instituição, com o objetivo de garantir sua sustentabilidade econômica.

Conforme a Ulbra, serão oferecidas alternativas para a continuidade dos estudos dos alunos já matriculados. Entre elas, a possibilidade de troca de curso ou transferência para outro campus da Ulbra, com 60% de desconto na mensalidade até a conclusão do curso (excetuando-se o curso de Medicina) ou para a modalidade EAD da Ulbra.

Em dois dias, 25% dos 581 matriculados já manifestaram a intenção de transferência para outro campus, conforme a assessoria de imprensa. A comunidade escolar foi informada em reuniões por grupos (colaboradores, coordenadores, professores e alunos) no dia 6 de junho. Professores e colaboradores estão sendo convidados a se transferirem para o campus Canoas, distante menos de 20km do de Gravataí.

“Lembramos, ainda, que a Ulbra permanece atuando no município de Gravataí a partir de seu polo de Educação a Distância (EaD), em novo endereço, com a oferta de cursos 100% EaD e cursos híbridos. Para maiores orientações, a Ulbra está à disposição por meio dos canais de comunicação direta com o aluno e pelas coordenações de curso”, complementa a nota.