Limpeza do DMLU na Zona Sul de Porto Alegre causa indignação nos moradores

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) segue trabalhando na limpeza das vias de Porto Alegre. Até o momento, foram retiradas 58.030 toneladas de resíduos das ruas da Capital. Na manhã desta quinta-feira (13), o Jornal do Comércio foi até a Zona Sul, na Avenida Guaíba, onde uma situação chamou a atenção e trouxe reclamações por parte dos moradores.

Ao longo do trajeto na avenida foi possível observar dezenas de trabalhadores do DMLU fazendo a retirada de terra e areia com pás, no trecho próximo a orla. Já em outros pontos, nos quais o lixo está mais acumulado, não se via nenhum funcionário no local.

Isso trouxe bastante insatisfação aos moradores. "Vou ser bem direto, isso acontece porque aqui é uma área de pobre. Eles estiveram aqui no domingo (9), encheram apenas três caçambas e depois não vieram mais. Outra coisa, essas caçambas saem vazias. Colocam duas, três conchas e vão embora. Não precisa ser especialista no assunto para saber que poderiam ser colocados mais resíduos ali", afirma o aposentado Humberto Cristóvão.

Cristóvão demostra preocupação por conta das chuvas previstas para o final de semana. "A população está extremamente preocupada. Estão fazendo o inverso, pedindo para tu não colocar mais o lixo na frente de casa. Eles sumiram daqui e eu não sei qual o motivo", aponta.

Devastação total

João Claito Melo teve sua residência totalmente destruída. Morador da Guaíba há mais de 12 anos, se vê, pela primeira vez na vida, em uma situação na qual perdeu tudo o que tinha, até mesmo o muro que recém havia construído.

"A água passou de um metro e derrubou o muro. Ela chegou quase no meu peito. O interior da casa está completamente sujo, ainda nem tive tempo de limpar. A água baixou apenas agora no início deste mês", lamenta o servente de pedreiro.

Avenida Guaíba Arthur Reckziegel/Especial/Jc

O que diz o DMLU

De acordo com o diretor-geral, Carlos Alberto Hundertmarker a limpeza está sendo feita simultaneamente em 14 locais diferentes de Porto Alegre, com um enfoque maior na Zona Norte. "Na avenida Guaíba, estamos em dois bairros, em Ipanema e no Assunção. Nossa equipe além de recolher todos os resíduos, em um segundo momento, faz a raspagem de todo lodo e a varrição dessas calçadas", relata o diretor.

Ele ainda afirma que até sexta-feira (14), o dia que antecede chegada da chuva, muito provavelmente, o restante dos resíduos da avenida serão recolhidos. Hundertmarker ressalta que, mesmo com a chuva, as equipes de limpeza continuarão trabalhando em três turnos.