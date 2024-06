Usuários de carros de aplicativo reclamam da demora e valor das corridas

Usuários de carros de aplicativo vem enfrentando um tempo maior de espera para que as corridas sejam iniciadas em Porto Alegre e outras cidades gaúchas. Além disso, os valores estão mais altos do que habitualmente. Os relatos são referentes ao mês de maio, quando o Rio Grande do Sul enfrentou fortes chuvas e enchentes, e prosseguem ainda em junho.

Segundo a assessoria de imprensa da 99, ano Estado. Muitos tiveram os carros atingidos pelas inundações, ficando sem poder trabalhar.Atualmente,, mas a oferta não está ainda em 100%, o que faz com que as corridas tenham um intervalo maior de tempo, chegando a passar de 10min em alguns casos. Isso acaba impactando também no valor final pago pelas corridas. Quando chove muito ou tem trânsito intenso, o valor já sofre as alterações, e a catástrofe climática vivenciada pelos gaúchos fez com que a tarifa dinâmica tenha sido mais frequente.A companhia anunciou umadurante o mês de junho para contribuir com sua recuperação financeira. Além disso, a 99 está oferecendo cupons de desconto por meio do Clube99 para os usuários e dá descontos em entregas de doações em viagens para voluntários e as com destino ao hemocentro.no Estado diante da situação de cheias. A empresa anunciou umno Rio Grande do Sul com assistência financeira emergencial depositada diretamente nas contas da Uber, além de ter destinadoe ter feito a doação de alimentos.Outra medida foi o, disponíveis para os motoristas independentemente das taxas de cancelamento e aceitação. Para os condutores das cidades afetadas, a empresa está mantendo a categoria Uber Pro de abril que a pessoa tinha no próximo ciclo trimestral, que se encerra em setembro.Além disso, a Uber está oferecendoa postos de coleta localizados em Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e também em Porto Alegre. Cada viagem terá o limite de desconto de R$ 25,00.