Mulheres alojadas em abrigo de Porto Alegre são encaminhadas para vagas de emprego

Seis mulheres abrigadas há um mês pela prefeitura de Porto Alegre deram o primeiro passo para a retomada no mercado de trabalho após a enchente. Alojadas na paróquia São Martinho, no bairro Cristal, elas foram encaminhadas ao setor de recursos humanos e já fizeram os seus cadastros funcionais para uma vaga de emprego. A iniciativa é uma parceria entre o município e a empresa Termolar.

No dia 31 de maio, as abrigadas tiveram um encontro na paróquia onde estão alojadas para exporem as suas preferências por cursos e oficinas de capacitação. A psicóloga e consultora interna de RH da empresa, Adriana Neuman, expôs as atividades relativas à vaga oferecida, turnos de trabalho, horários, salário e benefícios. Ela verificou a situação dos documentos das mulheres, já que muitos foram perdidos na enchente. O